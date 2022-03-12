شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية للهجوم الحوثي على مصفاة تكرير البترول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الدول والمنظمات العربية والإسلامية بأشد العبارات الهجوم الحوثي الخسيس على مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، مؤكدين أن التصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

أعمال تخريبية

وأكدت جمهورية مصر العربية، في بيان لوزارة الخارجية أمس، شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة، مجددة وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

أسواق النفط

وعدّت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة. وأكدت أن ما جرى يعدّ تهديدا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية.

تضامن تام

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية بكل أشكالها وصورها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.

اعتداءات جبانة

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، على إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية، مُشدداً على تضامن بلاده ووقوفها المُطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل يُهدد أمنها وأمن شعبها.

زعزعة الأمن

وأوضح البرلمان العربي أن هذا الاعتداء الجبان -الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية- لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.

انتهاك القوانين

وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استنكارها الشديد للأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأراضيها. وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بأشدّ العبارات بهذا العمل الاجرامي التخريبي، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

حريق صغير

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة قد صرح بأنه في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح أمس الأول الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بُعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

منشآت حيوية

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي. وكرر المصدر الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.