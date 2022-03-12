شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة»: برنامج فصل التوائم لمسة سعودية حانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، في العاصمة عمّان أمس الأول، التوأم السيامي الأردني محمد وأمجد وذويهما، اللذين سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2010م.

وأكد الدكتور الربيعة أن برنامج فصل التوائم يأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم العون الطبي لكل مَن يحتاجه، وسيظل البرنامج اللمسة الحانية من مملكة الإنسانية لعلاج التوائم ورعايتهم في شتى أنحاء العالم.

وقدم والدا التوأم الأردني الشكر والعرفان للمملكة حكومة وشعبًا على بذلها الجهود الطبية المميزة لإجراء عملية فصل ابنيهما وعلاجهما على يد فريق سعودي طبي متميز، الأمر الذي أثمر تعافيهما بحمد الله، منوهين بالرعاية السامية، التي يحظى بها برنامج فصل التوائم السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.