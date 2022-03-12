شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض جهود الإغاثة مع «إنمائي الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج أحمد البيز، في مقر المركز بالرياض الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. خالدة بوزار.

واستعرض البيز مستجدات المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي نفذها المركز والتي بلغت حتى الآن 1.919 مشروعًا في 79 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية، تجاوزت قيمتها 5 مليارات و646 مليونًا و961 ألف دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات الحيوية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والبرنامج لتقديم المساعدات للمحتاجين في الدول العربية. وأثنت الدكتورة خالدة بوزار على الجهود المشهودة للمملكة المقدمة من خلال المركز لمساعدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، وما تركه من بصمات مضيئة في ميدان العمل الإنساني.