كارتيرون يفتح النار على التحكيم بعد تعادل الاتفاق أمام النصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

هاجم المدير الفني لفريق الاتفاق، الفرنسي باتريس كارتيرون أداء الحكم، بعد تعادل فريقه أمام النصر، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري المحترفين.

وقال كارتيرون في تصريحات بعد المباراة: “نقطة بما حدث من عواقب في المباريات من طرد لاعبين يعتبر شيئاً جيداً”.

وأضاف: “ألعب كرة القدم منذ كان عمري 6 سنوات، لم يسبق لي أن شاهدت مثل التحكيم الذي رأيته اليوم، وأتعجب من حزن لاعبي النصر من الحكم بخصوص الوقت بدل الضائع”.

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وتابع: “أهنئ لاعبيني بتقديم مباراة قوية أمام فريق قوي مثل النصر خصوصاً بعد خسارته الديربي الأخير أمام الهلال”.

وأكمل: “عمري 51 سنة، أول مرة أشاهد مثل هذه الظروف التحكيمية، وتضررنا منها، والطرد الذي حدث لم يكن فيه خطأ ضد فريقي، وهدف النصر جاء بعد خطأ واضح على تاليسكا”.

وأتم تصريحاته: “ما حدث أمر يدعو للضحك، طرد الحكم منا ٣ لاعبين ورغم ذلك لاعبو النصر يعترضون، ماذا يريدون بعد كل هذه الهدايا؟”.