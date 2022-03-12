عمليات إجلاء المدنيين من أوكرانيا تسير بوتيرة بطيئة

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت إحصاءات صادرة عن نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك أن عمليات إجلاء المدنيين من المدن المتنازع عليها والمدن المحاصرة تمضي قدما لكن بوتيرة بطيئة نسبيا.
ويوم الجمعة، تم إجلاء نحو 3800 شخص إلى بر الأمان، بينما لايزال مئات الآلاف عالقين في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، التي لا تزال تحاصرها القوات الروسية.
وقالت فيروشوك إن السكان تمكنوا من الفرار عبر ممر إنساني من بلدات بوتشا وهوستوميل وفورزيل، شمال غرب كييف، وقرية كوساروفويشي، شمال العاصمة.
ولم تتم أي عمليات إجلاء من مدينتي إزيوم أو ماريوبول أو فولنوفاخا.
كما أعلن الجانب الروسي أيضا عن مواجهة صعوبات متجددة في عمليات إجلاء المدنيين.
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