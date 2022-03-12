صور بالأقمار الصناعية تظهر استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية قرب كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت شركة أمريكية خاصة إن صور التقطتها الأقمار الصناعية أمس الجمعة أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية. وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي ظهرت في الصور. أخبار قد تهمك

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