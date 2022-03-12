محمد بن مسعود - الدمام - فلكي يمني هذا ماسيحدث في اليمن خلال الساعات القادمة ويكشف موعد هطول الأمطار

كشف الخبير الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، الجمعة، عن توقعاته بشأن ما تحمله الساعات القادمة من تقلبات في حالة الطقس، وموعد هطول الأمطار.

وقال الجوبي في منشور على صفحته الخاصة بموقع “الفيسبوك” إن: “الاجواء ليوم السبت 12 مارس 2022 أجواء صحوة بشكل عام معتدلة صباحا والرطوبة 42%”.

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واشار الجوبي إلى أن “هذه الأيام هي السوابع وتتميز بالرياح الجافة وأما الأمطار فموسمها الظوافر وذلك بعد 10 أيام.