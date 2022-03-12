محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اندلاع اشتباكات هي الأعنف على امتداد عدة جبهات في مأرب

افادت مصادر قبل قليل، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وقوات الحوثيين في مأرب. وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مديرية الوادي ، قبل قليل، على امتداد جبهة جنوب مدينة مأرب. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشارت إلى أن المعارك تدور على امتداد جنوب شرق العكد مرورا بالإريلات في قمة البلق الشرقي وفم الفلج وتبة لعيرف وصولا الى روضه جهم غرب البلق الأوسط .

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