محمد بن مسعود - الدمام - ماذا يعني مصطلح الدول الغير صديقة الذي اطلقته روسيا على عدد من الدول التي اتخذت مواقف ضدها .. وهل بينها دول عربية ؟

صادقت الحكومة الروسية، الإثنين الماضي على قائمة الدول الأجنبية “غير الصديقة” لموسكو.

وأفاد بيان أصدرته الحكومة، أن القائمة تضم الدول التي فرضت عقوبات على روسيا وشركاتها ومواطنيها، واتخذت خطوات “غير صديقة” تجاهها.

ماذا يعني مصطلح الدول الغير صديقة الذي اطلقته روسيا على عدد من الدول التي اتخذت مواقف ضدها .. وهل بينها دول عربية ؟

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وتشمل القائمة حاليا الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي موسكو لمواجهة العقوبات المفروضة تجاهها عقب إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأشارت الحكومة إلى أنه وفقا لهذا المرسوم، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة ذاتها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، من الدفع لهم بالروبل.

وأوضحت أن الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل في الشهر (أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية).