حديث البحر

محمد بن مسعود - الدمام - شعر/ ابراهيم مفتاح

أُلقِيَتْ هذه القصيدة يوم الخميس ٧ / ٨ / ١٤٤٣ الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢ م أمام أعضاء مجلس الشورى ، وأعضاء مجلس منطقة جازان في جلستهم التي عقدوها برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز في جزيرة فَرَسَان .

أُلْهِمَ الشِّعْرُ شَدْوَهُ وِغِنَاهُ

و تمنَّى فلَنْ يَخِيبَ مُناهُ

و تسامتْ إلى ذُراها القوافي

في مساءٍ أهدى الزمانَ مَسَاهُ

و أدَارَتْ على الوجوِد وجوهًا

فأعَادَتْ إلى الوجودِ صِبَاهُ

فعلى الرَّحْبِ بالمنى والأماني

جاءنا يومُنَا الذي نهواهُ

أخبار قد تهمك

*

يا وفودَ المليكِ طبتمْ مُقَامًا

في ضِفافٍ يَبُثُّكُمْ شكواهُ

يا وفودَ المليكِ لا تعذلوني

إنَّمَا نحنُ في المُنَى أَشْبَاهُ

نحنُ في البحرِ عُمقُنَا أُمنياتٌ

وقليلٌ من كاللآلي مُنَاهُ

ما عَلَيْنَا لَوْ أنَّنا جَمَعَتْنَا

جَلْسَةٌ في الحديثِ نَجْلُو سَنَاهُ

سوفَ يَحْلُو لنا الجُلُوسُ على الـ

رمْلِ ويُبْدِي لنا المَسَاءُ رُؤاهُ

وسيغدو حدِيثُنَا شاعرِيًّا

وسَيَرْوِي حديثُنَا مُبْتغاهُ

إنَّ هذا الترابَ مازالَ بِكْرًا

تشتهي الضَّمَّ والهَوَى عَيْنَاهُ

وبشوقٍ أحضَانُهُ لِلتَّلاقِي

واشتِيَاقٍ إلى العِنَاقِ يَدَاهُ

*

يا وُفوَدَ المليكِ هذا حديثٌ

مِنْ شِفَاهِ العَنَاءِ يَشكُو عَنَاهُ

جَمْرَةُ الشَّوقِ عَلَّمَتْهُ القوافي

فطغَى مَوْجُهُ وجَاشَتْ حُلَاهُ

وتمنَّى لَوْ استطاعَ عَطَاءً

وهَبَ الشِّعرَ عُمقَهُ ومَدَاهُ

*

يا وُفودَ المليكِ إِنَّ الأماني

مُشْرَعَاتٌ تَرجُو المليكَ عَطَاهُ

وتُرِيدُ الجَنَوبَ أنَّى غَدَوْنَا

باخضِرَارِ العَطَاءِ تَزهو رُبَاهُ

وَطَنٌ لَوْ جَنُوبُه أَنَّ يَوْمًا

سُمِعَتْ فِي شَمَالِهِ الأوَّاهُ

عَبَقُ الوَحْيِ والرِّسَالةُ والطُّـ

هْرُ والقداساتُ كُلُّهَا في ثَرَاهُ

شَعَّ في الأُفْقِ فَجْرُهُ فتسامى

وَعَنَتْ فيهِ لِلإِلهِ الجِبَاهُ

*

مَوْطِنُ الصِّيْدِ كُلَّمَا مَرَّ يَوْمٌ

شَمَخَ المَجْدُ فوق شُمِّ ذُرَاهُ

حِقَبُ الدَّهْرِ والعُصُورِ الخَوَالِي

لَمْ تُغَيِّرْ لَأْلَاءَهُ وَنَقَاهُ

*

يا سُمُوَّ الأَمِيرِ بُشْرَاكَ عِيْدٌ

وجَمَالُ الأَعْيَادِ يَزهُو ضِيَاهُ

يَوْمَ عِيْدٍ ” مُحَمَّدَانِ ” الْتَقَيْنَا

وَرَأَيْنَا ” الشُّورَى ” يَحُثُّ خُطَاهُ

أَصَحِيحٌ في البَحرِ يُعْقَدُ ” شُورَى ” ؟!

أَصَحِيحٌ حَقِيقَةً مَا نَرَاهُ ؟!

أَصَحِيحٌ ” فَرْصَانُ ” تَخْتَالُ حُلْمًا

أَيُّ حُلْمٍ هَذَا الذي نَحْيَاهُ

*

لِبِلَادِي ولِلْمَلِيكِ دُعَائِي

وابنَ سَلْمَانَ لَيْتَنَا نَلْقَاهُ

سَوْفَ نَشْكُو لَهُ العواصِفَ والبَحرَ

ومَا إِنْسَانُنَا عَانَاهُ

و نَمُدَّ الأَكُفَّ للهِ نَدْعُو

كُلَّ حِينٍ : يَا رَبَّنَا تَرْعَاهُ