“حساب المواطن” يرد على استفسارات عدد من المُستحقين بشأن سبب عدم صرف دعم مارس لهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رد برنامج “حساب المواطن”، على استفسارات عدد من المُستحقين بشأن سبب عدم صرف الدعم الخاص بهم لشهر مارس أو استقطاع جزء منه.

وأكد البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، كما أنه يمكن لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ودعا من تضرر من عدم وضع الدعم في حسابه إلى مراجعته عبر الرسائل الخاصة؛ لمعرفة سبب حالته.