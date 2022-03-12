محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
رد برنامج “حساب المواطن”، على استفسارات عدد من المُستحقين بشأن سبب عدم صرف الدعم الخاص بهم لشهر مارس أو استقطاع جزء منه.
وأكد البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، كما أنه يمكن لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
ودعا من تضرر من عدم وضع الدعم في حسابه إلى مراجعته عبر الرسائل الخاصة؛ لمعرفة سبب حالته.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يرد على استفسارات عدد من المُستحقين بشأن سبب عدم صرف دعم مارس لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.