أياكس يتخطى كامبور ويعزز صدارته بثلاثية في الدوري الهولندي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات عزز فريق أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على مضيفه كامبور 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة. وسجل أهداف أياكس دوشان تاديتش وسباستيان هيلير وريان جرافينبيرش في الدقائق الثالثة و40 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. فيما سجل هدفي كامبور عيسى كالون وباتريك يوستن في الدقيقتين 48 و79. ورفع أياكس رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كامبور عند 33 نقطة في المركز الثامن.

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