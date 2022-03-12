قائد القوات الجوية يزور مجموعة القوات الجوية المشاركة في “تمرين العلم الأحمر- 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, مجموعة القوات الجوية المشاركة في “تمرين العلم الأحمر- 2022” بقاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان في استقبال سموه ومرافقيه في مقر التمرين سمو المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر قائد مجموعة القوات الجوية, وأركان التمرين.
عقب ذلك توجه سموه إلى مبنى العلم الأحمر, واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه .
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كما زار سموه مقر الصيانة الخاص بالطائرات, والتقى بالأطقم الفنية حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها.
وأكد سموه أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ، حاثاً الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.
إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين .
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