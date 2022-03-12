محمد بن مسعود - الدمام - شاهد بالفيديو: درونات روسية توجه ضربات موجعة وفائقة الدقة في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو أظهرت ضربات فائقة الدقة وجهتها الدرونات الروسية إلى أهداف تابعة لتشكيلات القوميين الأوكرانيين. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن درون “فوربوست” حلّق وقت توجيه ضربة على ارتفاع 4000 متر. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً يذكر أن درونات “فوربوست” تنتج في مصنع “الأورال” للطائرات المدنية والذي يستخدم الأجزاء وقطع الغيار والبرمجيات روسية الصنع فقط. ويستطيع درون “فوربوست” اكتشاف حتى أصغر هدف حجما للعدو وتوجيه الطائرات المقاتلة والمروحيات والمدفعية والصواريخ إليها. كما يمكنه تنفيذ مهام مستقلة وتدمير نقاط الاستناد والمدرعات والمركبات بذخائر موجهة صغيرة الحجم.

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