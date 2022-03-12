هل يشمل إسقاط المركبة من السجلات الإعفاء من المخالفات؟.. “المرور” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، حقيقة شمول إسقاط المركبات المهملة والتالفة من السجلات إسقاط المخالفات التي توجد على تلك المركبات أيضاً.

وبيّن المرور، أن الإعفاء يكون فقط من رسوم التجديد وغرامات التأخير ولا يشمل ذلك إسقاط المخالفات التي رصدت على المركبة.

ولفت إلى أنه في حال إسقاط المركبة يتوجب أن تكون الاستمارة سارية الصلاحية، وتسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة على المركبة.