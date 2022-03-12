اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وتعافي 1840 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5349 في يوم 11 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1317 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1840 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 518158.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 15445 حالة، منها 29 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و9 حالة في العناية المركزة.