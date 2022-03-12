اخبار الخليج – رئيس جهاز الخدمة المدنبة يهنئ سمو قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تصدر سموها قائمة «القيادات النسائية»

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس جهاز الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى إعلانها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن هذا الإنجاز العالمي لسمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يؤكد بأن ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات جاء بفضل من الله تعالى ثم بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بقيادتها واهتمامها بالمرأة البحرينية على كافة الأصعدة، الأمر الذي أسهم في تقدم المرأة وتحقيقها للعديد من الإنجازات النوعية التي عززت من مكانتها محليا وإقليميا وعالميا.

وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد بأن هذا الإنجاز العالمي الكبير يأتي تقديرا للدور القيادي والبارز لصاحبة السمو حفظها الله وجهودها في تعزيز دور المرأة البحرينبة وما حققته من إنجازات، وأعرب عن خالص تمنياته لسموها بالتوفيق والسداد في كل ما تبذله من جهود في تعزيز مكانة المرأة.