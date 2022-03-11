أول تعليق من مدرب النصر بعد التعادل أمام الاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب النصر، السبب وراء التعادل مع نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث روسو لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “أخطاء من قبل فريقي كلفتنا التعادل، لم يوفق العالمي في تسجيل الفوز، المباراة كانت صعبة للغاية”.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.

وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.