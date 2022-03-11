النصر يتعادل مع الاتفاق ويتمسك بالمركز الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انتهت مواجهة الاتفاق والنصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الاتفاق في شوط المباراة الأول بهدفين، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب محمد الكويكبي، وتمكن السويدي كايسون من إضافة الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الاتفاق سنوسي هوساوي.

واستطاع النصر في بداية الشوط الثاني من تقليص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق المدافع حمد آل منصور، ومن كرة ثابته تمكن البرازيلي مارتينيز من تسجيل هدف النصر الثاني في الدقيقة 62.

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وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة 24 في المركز الـ 15، فيما أضاف النصر نقطة إلى رصيده النقطي، إلا أنه بقي في المركز الثالث في سلم الترتيب.