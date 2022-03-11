محمد بن مسعود - الدمام - تعرف عليها .. عشبة سحرية ورخيصة الثمن يجهلها الرجال تنشط افراز هرمون الخصوبة بطريقة حيرت الطب!!

تشتهر عشبة القمح أو عشبة القمح بفوائدها وخصائصها العلاجية. هذه هي البراعم الصغيرة لنباتات القمح. يحتوي ، من بين أشياء أخرى ، على الفيتامينات والمعادن والكلوروفيل.

يمكن العثور عليها في شكل مكمل غذائي وعصير ومسحوق وغير ذلك الكثير. يقوي جهاز المناعة ، ويخفض مستويات الكوليسترول ، ويعمل كمطهر ومضاد للبكتيريا . في هذه المقالة سوف تجد 21 فائدة من عشبة القمح. ما هو عشبة القمح؟ عشبة القمح هي النبتة الصغيرة لنبات القمح الشائع المسمى triticum aestivum. (2) العشب الصالح للأكل (خالي من الغلوتين بالطبع!) البشر والحيوانات. تزدهر في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ويمكن أن تعيش في الداخل أو في الهواء الطلق.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

يزرع الكثير من الناس عشبة القمح الخاصة بهم عن طريق وضع بذور القمح في الماء ثم حصاد الأوراق. أنواع عشبة القمح: يمكن تناول القمح بمفرده أو استخدامه مع عصائر أو مكملات أخرى تعتبر الآن “سوبرفوود” ، والأشكال المختلفة من عشبة القمح هي: • عصير • كبسولات • مسحوق • حبوب

• أجهزة لوحية أي شخص هو الأفضل؟ أفضل طريقة هي تناول الطعام بالطريقة الأقرب إلى حالته الطبيعية. بالنسبة لعشبة القمح ، هذا يعني أن العصير أفضل من الأقراص والمسحوق. إذا لم تتمكن من العثور على عشبة القمح الطازجة ، فإن مسحوق القمح هو الخيار الثاني الجيد. وإذا كانت الراحة هي أكثر ما تبحث عنه ، فإن أقراص عشبة القمح (النقية) عالية الجودة مفيدة أيضًا. القيم الغذائية يدعي بعض الخبراء أن عشبة القمح تحتوي على أكثر من 100 عنصر مختلف ضروري للإنسان.

يعتبر الكلوروفيل أحد أهم العناصر الغذائية (والأكثر أهمية) في عشبة القمح. الكلوروفيل هو المادة التي تعطي عشبة القمح لونها الأخضر الزاهي. مثل الخضروات الخضراء الأخرى ، يتم استخدامه في جسم الإنسان لعدد من العمليات الهامة: فهو مطهر طبيعي ومزيل للسموم للكبد ، يعمل كمضاد للأكسدة لتقليل الضرر. الجذور الحرة بواسطة الجذور الحرة ، إنه عامل مقوي للدم ( يحتوي على تركيبة كيميائية مشابهة لتلك الموجودة في الهيموجلوبين ،) ويمكن أن تساعدك على زيادة طاقتك.

لكن الكلوروفيل ليس كل ما تقدمه عشبة القمح. تشمل فوائد عشبة القمح أيضًا الإمداد بالأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتين) والإنزيمات اللازمة للهضم والعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة جيدة. إن عشبة القمح غنية بالعناصر الغذائية التالية: • الكلوروفيل • مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول • الحديد بواسطة الجذور الحرة ، إنه عامل مقوي للدم ( يحتوي على تركيبة كيميائية مشابهة لتلك الموجودة في الهيموجلوبين ،) ويمكن أن تساعدك على زيادة طاقتك.

لكن الكلوروفيل ليس كل ما تقدمه عشبة القمح. تشمل فوائد عشبة القمح أيضًا الإمداد بالأحماض الأمينية (اللبنات الأساسية للبروتين) والإنزيمات اللازمة للهضم والعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة جيدة. إن عشبة القمح غنية بالعناصر الغذائية التالية: • الكلوروفيل • مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول • الحديد • الشوارد بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم

• الأحماض الأمينية • فيتامين أ • فيتامين ج • فيتامين هـ • السيلينيوم 21 فائدة صحية لعشبة القمح تحتوي عشبة القمح على عدد من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع جسمك العيش بدونها. أظهرت العشرات من الدراسات التي أجريت على عشبة القمح – وكذلك مضادات الأكسدة والمغذيات – ما يلي:

1. يوفر جرعة عالية من الكلوروفيل

2. يوفر الأكسجين

3-يعزز التمثيل الغذائي الصحي

4- يؤسس بيئة قلوية في الجسم

5. يعمل كمضاد للبكتيريا عن طريق وقف نمو البكتيريا المعادية

6. يعيد بناء وتقوية الدم

7. يعيد الخصوبة والتوازن الهرموني بناء الأنسجة التالفة 9. يزيل سموم الجسم من المعادن الثقيلة

10. ينقي الكبد

11. يمنع سكر الدم

12.التهابات العقدية والجروح يعمل كمطهر لعلاج الرائحة والتهابات العقدية والجروح وترقيع الجلد والتهاب الجيوب والتهابات الأذن ودوالي الأوردة والندبات.

13. يساعد على منع تسوس الأسنان

14. يساعد في تخفيف آلام الحلق

15. يحارب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية

16. يحسن الهضم

17. يقلل من الالتهابات

18. يحسن البصر وخاصة الرؤية الليلية

19. تساعد على النوم.

20. يقوي جهاز المناعة.

21. يحسن الإشارات العصبية والصحة العقلية. فيما يلي أهم أربع فوائد لعشبة القمح:

1. يعزز امتصاص الطعام يوفر Wheatgrass فوائد قلوية حيوية للجسم ، ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية مثل الشوارد وفيتامين C وفيتامين E. إذا كنت ترغب في منع السرطان والأمراض المزمنة الأخرى من التأثير على جسمك مع تقدمك في العمر ، فإن إنشاء بيئة قلوية أمر ضروري .

يعد الحماض (ارتفاع مستويات الحمض الناتج عن انخفاض القلوية) مشكلة شائعة جدًا اليوم ، وذلك بسبب السمية البيئية وعدد الأشخاص. الأطعمة الغاضبة المصنعة الأطعمة الغاضبة المصنعة للغاية. تزدهر السرطانات والأمراض الأخرى في البيئات الحمضية ، ولكنها تتوقف عن الوجود في البيئات القلوية.

بعض القراءات الشيقة: ما الذي يساعد عشبة القمح على منع الحماض؟ الكلوروفيل هو المسؤول الأول. لقد ثبت أن الكلوروفيل يساعد بشكل طبيعي في موازنة درجة الحموضة في الجسم وحماية الخلايا.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل تناول الكلوروفيل مرتبطًا بتأثيرات مكافحة الشيخوخة التي تتراوح من بشرة أكثر شبابًا إلى إدارة أفضل للوزن.

2. يقلل من ضرر الجذور الحرة تشمل فوائد عشبة القمح قدرات مضادات الأكسدة القوية ويمكنها أيضًا تقليل الأكسدة وأضرار الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة وتساهم في تكوين المرض. أظهرت الدراسات أن عشبة القمح يمكن أن تثبط بشكل كبير بيروكسيد الدهون في الكبد وتحمي الميتوكوندريا في الخلايا. ويرتبط هذا بانخفاض مستويات الالتهاب وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض الكبد وأمراض القلب.

وجد البحث في مستويات مضادات الأكسدة (درجة ORAC) للعديد من “الأطعمة الفائقة” أن عشبة القمح لديها درجة ORAC أعلى من تلك التي تم الإبلاغ عنها للعديد من المستخلصات الطبيعية أو الخضار. أظهر العمل الذي قام به قسم الصيدلة في كلية جاجارا راجا الطبية في الهند أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في عشبة القمح تشمل: • مركبات فينوليه • الفلافونويد • حمض السلفونيك

• ترايتيربينويدات • أنثراكينول • قلويدات • العفص • الصابونين

3. يقوي المناعة والوقاية من السرطان أظهرت الدراسات أن عشبة القمح تُظهر إمكانات مضادة للسرطان ويبدو أنها تفعل ذلك عن طريق تنشيط عملية موت الخلايا المبرمج (التدمير الذاتي للخلايا السرطانية).

وفقًا لبحث أجرته وحدة الأورام المتكاملة والرعاية التلطيفية في إسرائيل ، يمكن استخدام عشبة القمح بشكل فعال في برامج علاج السرطان الشاملة (حتى تلك التي تستخدم أيضًا العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي) وكذلك للوقاية من السرطان.

تنظيم النشاط المناعي فوائده بشكل عام تشمل الوظيفة المناعية تنظيم النشاط المناعي ومكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يساهم في حدوث طفرات الخلايا.

تظهر الأبحاث أن عشبة القمح قد تساعد أيضًا في تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي ، مثل التعب وسوء الامتصاص والنقص. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر التجارب السريرية أن عشبة القمح قد تؤدي إلى فوائد تآزرية لأولئك الذين يعانون من حالات أخرى مرتبطة بالمناعة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي وأمراض الدم والسكري والسمنة.

4. يقلل من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة شارما للعلوم الصحية في الهند أن عشبة القمح هي نبات طبي له تأثيرات على القلب والأوعية الدموية – وقد يكون فعالًا في علاج فرط شحميات الدم (فهو يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الالتهاب والأكسدة. ضغط عصبى).

نظرت إحدى الدراسات في آثار عشبة القمح في الأرانب التي تناولت نظامًا غذائيًا عالي الدهون تسبب في ارتفاع الدهون في الدم. تم تقسيم ثلاثين أرنباً إلى ثلاث مجموعات: واحدة أعطت نظام غذائي تحكم ، وواحدة أعطت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون ومجموعة أعطيت نظامًا غذائيًا عالي الدهون مع عشبة القمح على مدى فترة 10 أسابيع. تحليل عينات من الكوليسترول الكلي تم تحليل عينات من الكوليسترول الكلي (CT) ، والبروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) ، والمالونديالديهيد (MDA) ، والجلوتاثيون المنخفض (GSH) وفيتامين C وتمت مقارنة النتائج. نتج عن النظام الغذائي عالي الدهون فرط شحميات الدم وزيادة الإجهاد التأكسدي ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الجلوتاثيون المضادة للأكسدة وانخفاض فيتامين ج.

ومع ذلك ، أدت مكملات عشبة القمح المستخدمة مع نظام غذائي غني بالدهون إلى تحسين مستويات الدهون (انخفاض الكوليسترول الكلي وزيادة HDL). عشبة القمح كما قللت عشبة القمح بشكل كبير من مستويات MDA وزيادة مستويات الجلوتاثيون وفيتامين C (8) ما هي مخاطر عشبة القمح؟ على الرغم من أن عشبة القمح تعتبر آمنة ، فقد أبلغ بعض الأشخاص عن آثار جانبية بعد استخدامها ، خاصة في الجرعات العالية. وتراوحت الأعراض من معتدلة (صداع وغثيان) إلى تفاعلات تحسسية أكثر شدة (خلايا وتورم في الحلق). نظرًا لأن معظم الناس يأكلون عشبة القمح النيئة ، فهناك أيضًا فرصة نادرة لتلوثها بالبكتيريا أو الكائنات الحية الأخرى من الأرض.

ما هي فوائد عشب الشعير؟ عشب الشعير مطهر قوي للسموم (الكلوروفيل) الكلوروفيل هو الصباغ الأخضر الذي يمكّن النباتات من استخدام الطاقة الشمسية. يوجد الكلوروفيل في جميع الخضروات الخضراء: السبانخ ، البقدونس ، الكوسة ، الحميض ، السلطات ، إلخ … ثم بتركيزات عالية جدًا في عشب الشعير. توجد العديد من الأبحاث والدراسات السمية حول الكلوروفيل وهي متاحة: يمكنك الرجوع إلى المراجع العلمية على الموقع الرسمي للحائز على جائزة نوبل لينوس بولينج ومعهده في الولايات المتحدة.

ينظف الكلوروفيل بلطف وينقي الجسم بالكامل. أظهر هذا البحث أن الكلوروفيل آمن ويمكن استخدامه في كل من المراحل الحادة والمزمنة. الجهاز الهضمي مثير جدًا لأنه يسمح بعمل عالمي على الجهاز الهضمي بأكمله ، بدءًا من الفم: انها مضادة للأكسدة محاربة داء المبيضات يعمل على نظافة الجهاز الهضمي لديه عمل شفاء مذهل يساعد على تنظيم وتنشيط الجسم يمتص ثم يزيل المواد السامة والمعادن الثقيلة ، يزيل الروائح الكريهة ويحييد السموم البكتيرية يقلل أيضًا من إنتاج الغازات الهضمية وجد الطبيب والصيدلاني الياباني الدكتور يوشيهيد هاجيوارا أن عشب الشعير يحتوي على معادن وعناصر أثرية وفيتامينات وفلافونيدات حيوية وإنزيمات وكلوروفيل أكثر من أي نباتات أخرى تم تحليلها. بفضل Hagiwara ، تعد براعم الشعير من بين أفضل الأطعمة التي تم تحليلها.

وقد تأثر بغناها بالمغذيات ، ولكن حتى بتوزيعها المتوازن في أوراق الشعير. نتيجة بحث الصور عن “مسحوق عشب الشعير” يعيد عشب الشعير توازن درجة الحموضة في الجسم شرح صغير لدرجة الحموضة: الرقم الهيدروجيني هو مقياس ، على مقياس من 0 إلى 14 ، للحموضة أو القلوية في محلول. كلما انخفض الرقم الهيدروجيني ، زاد الحموضة في المحلول ؛ كلما زاد ارتفاعها ، زادت قلويتها. إنه محايد ، ليس حامضيًا ولا قلويًا ، برقم هيدروجيني 7. الماء هو المكون الأكثر وفرة في جسم الإنسان ، ويمثل 70٪ من وزنه. التوازن الحمضي القاعدي للجسم المنعكس في الأس الهيدروجيني هو التوازن بين الأيونات الموجبة الشحنة (تكوين الأحماض) والأيونات سالبة الشحنة (القواعد المكونة). لكي يعمل الجسم بشكل صحيح ، يجب أن يكون لديه درجة حموضة متوازنة ، ليست حمضية جدًا ولا قاعدية جدًا.

المستخلصات حساسة للغاية للتوازن الحمضي القاعدي يعتبر التوازن الحمضي القاعدي في الدم والأنسجة ذا أهمية كبيرة حيث تشارك العديد من الوظائف البيولوجية في تنظيمه ، بما في ذلك التنفس والإفراز والهضم والتمثيل الغذائي للخلايا. التغيرات في درجة الحموضة في مجرى الدم ، تعمل المواد المخزنة كيميائياً ضد التغيرات في درجة الحموضة. وأهم هذه المكونات في الدم هي البيكربونات والألبومين والجلوبيولين والهيموجلوبين. تتفاعل الكلى أيضًا مع درجة الحموضة في الدم. إذا كان الدم حمضيًا جدًا ، فإنها تفرز الهيدروجين الزائد في البول وتحتفظ بالصوديوم الزائد. الفوسفور ، في شكل فوسفات ، ضروري لهذا التبادل. يحصل عليها الجسم من العظام ، عندما لا تكون متوفرة بطريقة أخرى. عندما يكون الدم شديد الحموضة ، تستخدم الكلى طريقة مختلفة وتفرز أيونات الأمونيوم في البول.

المصدر : الطب والناس