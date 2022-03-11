محمد بن مسعود - الدمام - 3 علامات تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. بينها بقع الجلد الداكنة!

كشف موقع HealthLine الطبي، عن علامات تحذيرية “غير عادية”، تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويجب الانتباه إليها.

وبوجد ثلاثة أعراض يمكن أن تكون بمثابة علامات تحذير تدل على ارتفاع نسبة السكر، ويجب زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

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بقع الجلد الداكنة

قد يصاب بعض المرضى ببقع كبيرة من الجلد الداكن، ويمكن أن تتطور هذه البقع المعروفة باسم الشواك الأسود في أي مكان على الجسم، أو في مناطق معينة فقط.

ويحدث هذا عادة على الجلد حول الرقبة، ولكن يمكن أن يظهر أيضا في ثنايا الجلد مثل الإبط أو منطقة الفخذ، ويمكن أن يشعر المريض بأن هذه البقع مخملية عند لمسها، وتنتج عن ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم ما يحفز التكاثر السريع للخلايا.

الحكة

تعتبر الحكة من الأعراض الأخرى التي تؤثر على الجلد، وغالبًا ما يلاحظ المرضى أن هذا يكون مؤثرًا في اليدين والقدمين، وقد يحدث أيضا بسبب تلف الأوعية الدموية الذي قد يؤدي أيضا إلى تقليل الدورة الدموية في الأطراف.

الألم في الذراعين والساقين

تحدث آلام الساق وتشنجاتها نتيجة لتلف الأعصاب المسمى بالاعتلال العصبي السكري، ويحدث هذا عادة في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري على المدى الطويل.

ويظهر الألم وكأنه وجع خفيف، أو يمكن أن يكون وخزًا بشكل غير عادي، وقد تؤثر هذه التشنجات أيضا على الأطراف الأخرى، مثل الذراعين.