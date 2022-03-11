الأنظار شاخصة نحو بوكيتينو بعد اخفاق دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - باريس – (أ ف ب):

رغم تغريد باريس سان جرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، يبدو مصير مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مهب الريح بعد الليلة السوداء التي عاشها الفريق الأربعاء وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

والمضي قدما يبدأ غدا الأحد حين يتواجه مبابي وزميلاه في الخط الهجومي الضارب، البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع بوردو في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي الذي يتصدره النادي الباريسي بفارق 13 نقطة عن نيس.

ومن المؤكد أن خسارة ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة (من ضمنها لقاء الأربعاء)، أمر مقلق جدا بالنسبة للنادي الباريسي لكن بإمكانه التعامل مع الوضع محليا في ظل الفارق الكبير الذي يفصله عن نيس الثاني الذي يخوض معركة ضارية مع مرسيليا ورين وحتى ستراسبورغ على المركزين الثاني والثالث المؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

ويشكل بوردو الفرصة المثالية لسان جرمان من أجل محاولة العودة الى السكة الصحيحة، لأن الضيف يقبع في المركز العشرين الأخير بأربعة انتصارات فقط هذا الموسم، آخرها يعود الى 23 يناير ضد ستراسبورغ (4-3).

وخلافا لسان جرمان، يمر نيس بفترة رائعة ليس لأنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري وحسب، بل لأنه بلغ أيضا نهائي مسابقة الكأس حيث يتواجه مع نانت في الثامن من مايو.