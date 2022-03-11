اخبار دوليه – بالخطأ.. الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن «أسف بالغ».

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إنه «في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ» الاربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط في «منطقة في باكستان». وعبرت عن «أسف بالغ» للحادثة «والارتياح لعدم خسارة أرواح».