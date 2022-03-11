طيران التحالف يستهدف 4 محافظات يمنية بـ21 غارة

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

استهدف طيران التحالف اليوم محافظات حجة ومأرب وصعدة وتعز بـ21 غارة. استهدف طيران التحالف اليوم محافظات حجة ومأرب وصعدة وتعز بـ21 غارة. وأفاد مصدر أمني بأن الطيران المُعادي قصف بـ12 غارة مديرية حرض وغارة مديرية حيران بحجة، و6 غارات على مديريات الوادي والجوبة ورغوان في مأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن غارة على مديرية الظاهر بصعدة، وغارة على منطقة الضباب في تعز.

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