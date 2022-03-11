محمد بن مسعود - الدمام - انتشار مئات المسلحين في شوارع صنعاء مع أطقم وعربات قتالية .. ماذا يحدث

نشرت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، مئات العناصر المسلحة بلباس مدني في محيط جامع الصالح بعد دعوات لخروج مظاهرات للتنديد بافتعالها للأزمات وتردي الوضع المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وافاد أحد الحاضرين، ان مليشيا الحوثي دفعت المئات من عناصرها لأداء صلاة الجمعة في جامع الصالح مرتدية ملابس مدنية في محاولة لقمع أي احتجاجات مرتقبة للمصلين بعد صلاة الجمعة.

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يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين للتظاهر جراء صنع المليشيا للأزمات ورفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء بشكل غير مسبوق.

وتزامن ذلك مع نشر المليشيا العديد من الأطقم والعربات العسكرية وعناصرها المددجة بالأسلحة بمحيط جامع الصالح وفي ميدان السبعين وأمام المساجد في العاصمة صنعاء وعدد من شوارعها الرئيسة تخوفا من أي موجة شعبية احتجاجية نتيجة الأزمات المفتعلة من قبلها والوضع الكارثي التي تشهده العاصمة والمدن الخاضعة لسيطرتها.

وخلال الأيام الماضية، نفذت مليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة عقب انتشار جداريات في شوارع صنعاء وإب وذمار تطالب برحيل الحوثيين وتنتقد ممارساتهم العنصرية والسلالية وسياسة النهب والتجويع والإفقار المنظم التي يمارسونها بحق اليمنيين.