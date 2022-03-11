محمد بن مسعود - الدمام - هل أجنحة الدجاج تسبب “التثدي” لدى الرجال؟ .. شاهد .. استشاري يحسم الجدل ويجيب

كشف استشاري جراحة تجميل، عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التثدي لدى الرجال. وقال الاستشاري، خلال ظهوره ببرنامج يا هلا، عبر قناة روتانا خليجية، إن البعض يعتقد أن هناك مأكولات تسبب التثدي لدى الرجال، مثل أكل أجنحة الدجاح، ولكن هذا غير صحيح. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشار إلى أنه لا يوجد أدلة علمية واضحة على هذا الكلام، وبعض الشباب الذي يمارسون الرياضة في الجيم ويأخذون الهرمونات، يصبح لديهم تثدي، بسبب أخذ كمية زائدة، مما يجعلهم عرضة للتضخم بشكل غير صحي.

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