محمد بن مسعود - الدمام - جنيف : الناشطة البيئية ارتفاع القباطي تشارك في مؤتمر نقاش موسع حول قضايا التغير المناخي والنوع الإجتماعي في اليمن

اقام مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن- ديكاف، الخميس، اجتماعا افتراضيا نوعيا، شارك فيه خبراء من مكتب المبعوث الاممي لليمن ونخبة من المعنيين بقضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والامن، في البلد العربي الغارق بنزاع مكلف منذ سنوات.

وقال منظمو الفعالية الوطنية، التي توفر في الاساس مساحة للنساء من اجل مناقشة “الحاجة الملحة لنهج شامل للإستجابة والوقاية والحد من كوارث وآثار تغير المناخ”.

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وتسلط الفعالية الضوء بصورة نادرة على أهمية الأطر الوطنية الشاملة للقوانين واللوائح والسياسات العامة التي تحدد “الأدوار والمسؤوليات لتوجيه القطاعين العام والخاص للاستجابة الفعالة لتغير المناخ والأخطار والآثار المتعلقة بالنزاع من منظور جنساني”.

ويأتي هذا النقاش، ضمن مشروع دولي مدعوم من صندوق الصراع والاستقرار والأمن التابع للمملكة المتحدة، تشارك فيه 21 منظمة محلية من سبع محافظات، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المنظمات التي تقودها نساء يمنيات.

وشمل المشروع عدة دراسات، وحملة توعية ومناصرة واسعة وتدريب على قضايا التغير المناخي والأمن.

الجدير بالذكر أن القباطي هي أول ناشطة بيئية قامت برفع مخلفات الحرب ميدانيا في خطوط النار وعملت وبجهود ذاتية في إنقاذ مدينتها من كوارث بيئية عديدة.