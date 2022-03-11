شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تنشر فيديو لشركة مطابخ صححت وضعها من التستر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في تصنيع مطابخ الألمنيوم بمدينة الرياض تعمل منذ 24 سنة، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 48 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، كما ساهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.