شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيرة "مفخخة" الذي استهدف الخميس الموافق 10 مارس 2022، مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

وأكد معالي الأمين العام أن هذا الاعتداء والذي نتج عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولله الحمد، وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.