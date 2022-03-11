شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أداء مميز لأبناء الشرقية بجائزة خادم الحرمين للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد المتسابقين من أبناء الشرقية 8 من البنين والبنات

- تضمنت أعلى معايير التقنية التي تضمن وصول الصوت والصورة بشكل أفضل

انطلقت اليوم الجمعة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية مشاركة المتسابقين المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره والبالغ عددهم 8 متسابقين من البنين والبنات.

وحظيت جلسات الاستماع في مقر فرع الوزارة التي استقبلت 5 متسابقين و3 متسابقات حيث أظهروا أداء مميزا، كما وفرت وزارة الشؤون الإسلامية منصات رقمية وشاشات يجري من خلالها تواصل المتسابقين مع لجان التحكيم للاستماع لقراءتهم وفق أعلى معايير التقنية التي تضمن وصول الصوت والصورة بشكل أفضل.

وعبر عدد من المتسابقين بوصولهم للتصفيات النهائية، داعين الله عزوجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، على ما يقدمه لحفظة كتاب الله، سائلين الله عزوجل أن يحفظ وطننا الغالي والقيادة الرشيدة.