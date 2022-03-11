الفيحاء يهزم الباطن بهدف الطريس

محمد بن مسعود - الدمام - فاز الفيحاء على ضيفه الباطن 1 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. وسجل فواز الطريس هدف المباراة الوحيد للفيحاء في الدقيقة 85. ورفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر. أخبار قد تهمك

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