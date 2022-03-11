الرئيس الأمريكي يكشف عن رد أمريكا حال استخدام روسيا أسلحة كيميائية

محمد بن مسعود - الدمام -
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور سلوفاكيا بعد بروكسل ليلتقي كبار القادة العسكريين.
وأكد في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن القوات الروسية قامت بقصف مطارين شرقي أوكرانيا، متابعا: ” هذا أمر لم نشهده سابقا”.
وشدد على أن الولايات المتحدة واثقة من إمكانياتها للردع والتي تمكنها من الدفاع عن نفسها، وحلفائها، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تراقب الأوضاع والاحتمالات بخلق هجوم وهمي بشكل قد يؤدي لتصعيد القتال في أوكرانيا.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أن الرئيس الأمريكي جود بايدن أعلن أن روسيا ستواجه عواقب قاسية إذا قامت باستخدام أسلحة كيميائية.
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