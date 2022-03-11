“التجارة” تنشر فيديو لشركة تصنع مطابخ الألمنيوم صحَّحت وضعها من التستر التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية، استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير 2022.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في تصنيع مطابخ الألمنيوم بمدينة الرياض، تعمل منذ 24 سنة، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 48 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن تقدُّم مُلاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج منه الاستفادة من مزايا هذه الفترة بتصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي؛ وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنُّب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر؛ وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، كما ساهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

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الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت الخيارات المناسبة كافة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة. وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.