مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن: آلاف الجثث لجنود روسيا تحللت في بلادنا

محمد بن مسعود - الدمام - قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة، عقدت قبل قليل، إن موسكو والسفير الروسي يواجهون صعوبة في تقديم سرديتهم في هذا المجلس ضد أوكرانيا.

وأوضح سيرجي كيسليتسيا، أن روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة، مؤكدا أن موسكو لا تأبه لسلامة مواطنيها بما في ذلك آلاف الجثث المتحللة لجنودها في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يُقتل، والمدن الأوكرانية تدمر، بينما تضلل روسيا العالم بتصريحاتها هنا في مجلس الأمن.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الأهداف الرئيسية المتعلقة بالاستيلاء على مدن وأقاليم معينة لم يتم الوصول إليها من قبل الجيش الروسي.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن هناك محاولات متواصلة من أجل جر بيلاروسيا إلى الحرب ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أنه يمكن استغلال “الدعاية” الكاذبة التي تنفذها موسكو بزعم أن أوكرانيا تقوم بتطوير أسلحة دمار شامل، ذريعة لكي تقوم روسيا نفسها باستخدام مثل هذه الأسلحة.