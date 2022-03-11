اخبار الرياضه السعوديه الفيحاء يتجاوز الباطن ويقفز للثامن

شهد اللقاء إصابة مبكرة للاعب الباطن يوسف الجبلي ليحل بدلاً عنه عبدالعزيز العرياني الذي شارك لمدة 20 دقيقة فقط بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة (د: 33) ليسيطر فريق الفيحاء على مجريات اللقاء وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق تمكن فواز الطريس من إحراز هدف اللقاء الوحيد لفريقه الفيحاء (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بذلك الهدف.
وبهذه النتيجة يحقق البرتقالي الفوز السابع ويصل للنقطة 30 محتلاً المركز الثامن، فيما تلقى الباطن الخسارة الثانية عشرة وتجمد رصيده عند 22 نقطة وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.
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