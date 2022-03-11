اخبار الخليج – وزير الديوان الملكي يهنئ قرينة جلالة الملك المفدى بمناسبة تكريم سموها من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، اعرب فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبةِ تكريم سموها من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية ذوات الأعمال المؤثرة للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية والتي جرى الإعلانُ عنها مؤخرًا في مدينة جنيف بسويسرا، بمناسبة إطلاقِ منظمة اليونسكو لليوم العالمي للمرأةِ، في مجال العمل متعددِ الأطرافِ للعام 2022.

واكد معالي وزير الديوان الملكي في البرقية ان هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة والمتميزة لسمو قرينة جلالة الملك المفدى في خدمةِ المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الصعد، في ظل رعاية ودعم جلالة الملك المفدى المتواصل لكل ما من شأنه النهوض بالمرأة لتتبوأ مركز المواطنة الكاملة، وتمكينها من لعب دور حيوي في التنمية الشاملة لوطننا العزيز.

واشاد معاليه بهذه المناسبة بالإنجازات المتميزة التي تحققت للمرأة البحرينية في ظل ما يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة وتوجيه سموها من مسؤوليات وطنية وجهود مشرفة، لتحقيق التطلعات والطموحات الحضارية الكبيرة، مما كان له أكبر الأثر في تبوؤ المرأة في البحرين مكانة رفيعة في التقارير الدولية، مشيرا بان هذا التكريم الدولي لسموها يأتي بمثابة تكريم لمملكة البحرين وتقديراً لدورها الفاعل في تحقيق الأمن والسلام والتنمية وفي حفظ وتعزيز حقوق الإنسان، سائلاً اللهَ تعالى أن يَحفظَ سموها بكلِّ خيرٍ، وأن يمتعها بموفورِ الصِّحةِ والعافيةِ.