إجازة الربيع ترفع معدل إقبال الزوار على مهرجان زيتون الجوف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حظي مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الخامسة عشرة، بعد بدء إجازة الطلاب والطالبات بكثافة الزوار، وسط تنوع من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والصحية والترفيهية، بالإضافة إلى زيادة مشاركيه من المزارعين والشركات مما عزز في رفع روح التنافس الشريف فيما بينهم.

ويهدف المهرجان الذي يعتبر من أهم المهرجانات التي تقام في المملكة إلى تسويق إنتاج الزيت والزيتون للمزارعين والشركات الكبرى بمنطقة الجوف. ويُعد من أهم عوامل الجذب السياحية من الداخل والخارج، ليعود ذلك بالنفع على المنطقة وأبنائها والارتقاء بها على المستويات كافة، مسوقاً بذلك للفرص الاستثمارية بالمنطقة، تحقيقاً لأقصى عوائد استثمارية منها، مما عزز من إتاحة العديد من فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة.

يُذكر أن مهرجان زيتون الجوف لهذا العام يحتوي على العديد من المعارض، أهمها معرض الزيتون، ومعرض الدول المشاركة، ومسرح الزيتون، وبوليفارد الزيتون، والأسر المنتجة ورواد الأعمال، كما يضم عدداً من الإدارات والجهات الحكومية التي تُقدم خدماتها للزوار، يومياً من بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساءً في مركز الأمير عبدالاله الحضاري بسكاكا.