بوتين: هناك تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “بعض التحولات الإيجابية” في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لوضع حد للحرب المندلعة بين البلدين.
وأضاف بوتين، أثناء استقباله في الكرملين اليوم الجمعة لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: “دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا”.
وشدد بوتين على أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا “تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية”، مقرا بأن الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية يتعرض لـ”ضربة جماعية مكثفة”.
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ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دميترو كوليبا نظيره الروسي لافروف، أمس، في أول اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى منذ بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بينهما.
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