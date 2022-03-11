انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى 1400 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن كانت مطلع الأسبوع عند مستوى 3900 دولار.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مراكز TTF، في بداية التعاملات، بنسبة 7.4% إلى 1387.6 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتعرضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال هذا الأسبوع إلى تقلبات حادة، بعد المخاوف من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا إثر العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها أمريكا ودول غربية كثيرة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في الرباع والعشرين من فبراير الماضي.