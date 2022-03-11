شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان, أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.