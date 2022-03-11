شكرا لقرائتكم خبر عن «داخلية العرب»: ميليشيا الحوثي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي واستهدفت به مصفاة لتكرير البترول في مدينة الرياض بطائرة مسيرة مفخخة.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعد دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية فقط، بل يستهدف تدفق إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.