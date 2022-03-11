محمد بن مسعود - الدمام - في ضربة جديدة للاقتصاد الروسي .. بايدن يعلن عن ضربة موجعة لموسكو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا. وكان بايدن، خلال الأيام السابقة أعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية. وقال إن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس بوتين، وأنه تم تنسيق قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ولفت إلى أن هذا القرار “لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة… وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.

كانت هذه تفاصيل خبر في ضربة جديدة للاقتصاد الروسي .. بايدن يعلن عن ضربة موجعة لموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.