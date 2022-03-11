محمد بن مسعود - الدمام - القربي يكشف عن مؤشرات لحل سياسي بشراكة جميع المكونات اليمنية

قال وزير الخارجية الاسبق الدكتور ابوبكر القربي ‏ان مشاورات التي يقودها المبعوث الاممي ربما اوصلت الاطراف المتصارعة ان عليهم تقديم التنازلات ورؤية لحل سياسي يتجاوز مسلسل الصراعات.

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واضاف القربي في تويتر: ‏لعل مشاورات المبعوث الاممي مع مختلف المكونات اليمنية تظهر أن سبع سنوات من الحرب اوصلتهم الى القناعة بان عليهم تقديم التنازلات ورؤية لحل سياسي يتجاوز مسلسل الصراعات والمصالح والاحقاد ليفتح نافذة أمام حل يمني بشراكة الجميع وفق القرار ٢٦٢٤ وبما يحقق السلام والأمن والعدالة للجميع…(قرار مجلس الأمن 2624 صنف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية”. وادرج القرار الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.)

وبدأ المبعوث الأممي يوم الاثنين الماضي مشاورات مكثفة ستستمر لأسابيع، قال بيان عنه إنها ستشمل الأطراف السياسية اليمنية وممثلين عن المجتمع المدني وناشطين ومعنيين من مختلف الشرائح والفئات، وستعقد في العاصمة الأردنية عَمّان واليمن.