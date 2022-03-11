محمد بن مسعود - الدمام - إعلان جديد من شركة الغاز في العاصمة صنعاء عقب جرعة قاصمة في سعر البنزين

أعلنت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، اليوم الجمعة، عن استكمال عملية تفريغ الباخرة GAZ ENERGY الواصلة مؤخرا إلى ميناء الحديدة؛ غداة جرعة قاصمة في سعر البنزين.

وذكرت الشركة في بلاغ لها أنه قد تم ترحيل 370 قاطرة، و توزيعها من ميناء الحديدة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وأشارت إلى أنه يجري التجهيز للبدء في عملية التوزيع عبر الطرمبات لتموين السيارات والباصات وكبار المستهلكين خلال اليومين القادمين.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وفرضت مليشيا الحوثي، جرعة جديدة، في أسعار المشتقات النفطية، وسط أزمة مشتقات خانقة وغير مسبوقة تشهدها مختلف المحافظات.

وبحسب شركة النفط التي تديرها المليشيا الحوثية، فإن سعر الوقود للدبة الواحدة لمادة البترول 20 لتر، ستة عشر ألف ريال، بدلا عن السعر السابق، 11200 ريال.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى رسميا، رغم أن المشتقات النفطية، تباع بأسعار جنونية وخيالية، في السوق السوداء، والتي تتبع تجار وقيادات حوثية عليا، تفتعل الأزمات للمتاجرة بالسوق السوداء، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي وصل سعر الدبة الواحدة من البترول إلى قرابة 40 ألف ريال في السوق السوداء.