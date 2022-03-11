غدًا.. إغلاق جزئي لطريق خادم الحرمين بالشرقية بطول 4100 م

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، إغلاق جزئي لطريق خادم الحرمين الشريفين، بدءًا من غد السبت، على 3 مراحل، مع إضافة مسار رابع للطريق، من مجمع الكباري، حتى تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وذلك ضمن أعمال صيانة الطريق.

وأوضح فرع الوزارة أن المرحلة الأولى تشمل: مجمع الكباري حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، بطول 4100 م، ولمدة 14 يوما، مقسمة إلى إغلاقين جزئيين، بحيث يكون العمل بإغلاق جزئي لمسارين، وإتاحة الحركة على مسارين، على أن تكون الإغلاقات التالية بنفس النمط، ويتم توزيع الحركة على طريق الملك عبدالعزيز، باتجاه طريق الأمير محمد بن فهد.

وأضاف: إن المرحلة الثانية، ستكون ابتداءً من تقاطع كوبري الأمير محمد بن فهد حتى تقاطع كوبري الملك سعود بن عبدالعزيز، بطول 2225 مترا، ولمدة 8 أيام، وعند العمل في الجانب الأيمن من الطريق، سيتم إغلاق مداخل كوبري الأمير محمد بن فهد، باتجاه الخبر، بالإضافة إلى إغلاق مدخل كوبري طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.

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وبيَّن فرع الوزارة أن المرحلة الثالثة، ستبدأ من كوبري الأمير محمد بن فهد، حتى تقاطع مجمع الكباري بطول 4100 متر، ولمدة 14 يوما، وعند العمل في الجانب الأيمن من الطريق، توزع الحركة على طريق الأمير محمد بن فهد، وطريق الأمير سلطان.