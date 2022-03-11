اخبار الخليج – نيابة عن جلالة الملك المفدى.. سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يحضر مهرجان سباق الخيل على كأس جلالة الملك ‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - اناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى لحضور مهرجان سباق الخيل الذي أقيم على كأس جلالة الملك والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم الجمعة على مضمار منطقة الرفه بالصخير.

حضر السباق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ، وعدد من أصحاب السمو والسعادة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية الى فوزي ناس، كما قدم سموه كأس جلالة الملك لجياد النتاج المحلي الى فوزي ناس، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد المستوردة الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة كأس الميثاق الى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الرفه الى المضمر الفائز جابر رمضان ، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل الى المالك الفائز عبدالله العيسى ، فيما قدم ممثل شركة «تترسلس» كأس «تترسلس سبرنت» الى المضمر الفائز يوسف طاهر.

واعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى عن فخره واعتزازه لحضور هذا السباق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، مثنيًا سموه على الجهود الطيبة التي يبذلها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتنظيم مثل هذه السباقات ودعمه للفرسان، منوها سموه بما حققه فرسان البحرين من انجازات ونتائج مرموقة في رياضة الفروسية وسباقات الخيل.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة انه بفضل الدعم والرعاية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الراعي الأول لهذه الرياضة العربية الأصيلة مكّن مملكة البحرين من تبوأ مكانة بارزة لريادة هذه الرياضة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكداً سموه أهمية هذه السباقات الناجحة التي تعزز ما وصلت إليه هذه الرياضة الاصيلة من سمعة طيبة ومستويات متقدمة، مؤكدا سموه ان رعاية جلالة الملك المفدى الفارس الاول لسباق الخيل حفظه الله شكلت حافزًا كبيرًا امام جميع الفرسان من اجل تقديم افضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في اقوى السباقات.

ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بما تميزت به أشواط سباق الخيل على كأس جلالة الملك المفدى منمنافسة قوية وحسن تنظيم عكس ما تمتاز به مملكة البحرين من تنظيم كبريات المهرجانات والفعاليات الرياضية، وجذب جمهور كبير محب ومهتم لهذه الرياضة الأصيلة.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الفائزين في سباق كأس جلالة الملك، متمنيا سموه لجميع الفرسان النجاح والتوفيق في السباقات المقبلة.

هذا وأشتمل سباق كأس جلالة الملك لسباق الخيل على سبعة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول أقيم على كأس الملك المفدى لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» مسافة 1600 متروالجائزة 7000 دينار ، وحقق الجواد « كحيلان أم زرير 1797 « ملك KHK ريسنغ والمضمر هشام الحداد والفارس نيل كالان المركز الأول ، تلاه الجواد « كحيلان عافص 1708 « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسن الصفار في المركز الثاني ، ثم الجواد « كحيلة العاديات 1782 « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس أحمد مكي ثالثاً ، ثم الجواد « كحيلان عافص 1695 « لأسطبل الوسمية والممر عبدالله كويتي والفارس عبدالله فيصل في المركز الرابع.

الشوط الثاني أقيم على كأس الرفه لجياد سباق التوازن « نتاج محلي « مسافة 1600 متر والجائزة 5000 دينار، وحقق الجواد « منامة غيرل « لأسطبل رمضان والمضمر جابر رمضان والفارس راي داوسون المركز الأول ، تلاه الجواد « كامبولينا « ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر هشام الحداد والفارس دايفد آيجن في المركز الثاني ، ثم الجواد « العافور « لأسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارفن غراندين في المركز الثالث ، ثم الجواد « شواش « لأسطبل النوايف والمضمر الن سميث والفارس عبدالرحيم جاسم في المركز الرابع.

الشوط الثالث أقيم على كأس شركة تترسل سبرنت لجياد سباق التوازن «مستورد « مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 5000 دينار، وحقق الجواد « سويندلر « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالله الحواج المركز الأول ، تلاه الجواد « دزرت غلف « لأسطبل المحمدية والمضمر هشام الحداد والفارس أحمد مكي ثانياً ، ثم الجواد « أوشن ستار « لأسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس صلاح عيسى في المركز الثالث، ثم الجواد « فور ويل درايف « لأسطبل جنرز والمضمر الن سميث والفارس إبراهيم نادر في المركز الرابع.

الشوط الرابع أقيم على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد سباق التوازن « مستورد « مسافة 2000 متر والجائزة 5000 دينار ، وحقق الجواد « وات أ ولكم « ملك احمد العيسى والمضمر هشام الحداد والفارس دايفد آيجن المركز الأول ، تلاه الجواد «ويت فو إفر « لأسطبل الحسنين والمضمر علي جان والفارس حسن الصفار ثانياً ، ثم الجواد « زيزنيا « ملك إم كي آر ريسنغ والمضمر حيدر إبراهيم والفارس أندري أتزيني ثالثاً، ثم الجواد « مكاك « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر هشام الحداد والفارس حسين مكي في المركز الرابع.

الشوط الخامس أقيم على كأس الميثاق مايل « برعاية بابكو « لجياد الدرجة الأولى – ليستد « مستورد « مسافة1600 متر والجائزة 20000 دينار ، وحقق الجواد « يوسيني « ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر هشام الحداد والفارس دايفيد ايجن المركز الاول ، تلاه الجواد « اكو سيستم « ملك ام كي ار ريسنغ والمضمر حيدر ابراهيم والفارس جورج وود في المركز الثاني ، ثم الجواد « بيجنال بيتشامب « ملك kHK ريسنغ والمضمر هشام الحداد والفارس حسين مكي ثالثًا ثم الجواد « ماجيكل ويش « ملك ام كي ار ريسنغ والمضمر حيدر ابراهيم والفارس أندري أتزيني في المركز الرابع.

الشوط السادس أقيم على كأس الملك المفدى لجياد الدرجة الأولى « نتاج محلي « مسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار ، وحقق الجواد « بولسار « ملك kHK ريسنغ والمضمر هشام الحداد والفارس ادري دي فريس المركز الاول ، تلاه الجواد « ليفنغ ارت « ملك سامي عبدالله ناس والمضمر هشام الحداد والفارس نيل كالان في المركز الثاني ، ثم الجواد « ابك « ملك عبدالله فوزي ناس ثالثًا ، ثم الجواد « صابرينا « لاسطبل فيكتوريوس والمضمر هشام الحداد والفارس حسين مكي في المركز الرابع.

الشوط السابع والأخير أقيم على كأس الملك المفدى للفئة الأولى من الدرجة الأولى « مستورد « مسافة 2400 متروالجائزة 70000 دينار ، وحقق الجواد « زغاتو « لأسطبل المحمدية والمضمر هشام الحداد والفارس نيل كالانالمركز الأول ، تلاه الجواد « إنكورج « لأسطبل المحمدية والمضمر هشام الحداد والفارس جيمي كوين في المركز الثاني ، ثم الجواد « طوارق « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر هشام الحداد والفارس أدري دي فريس ثالثاً ، ثم الجواد « كلاسيكل ويف « لأسطبل فيكتوريوس والمضمر هشام الحداد والفارس دايفد آيجن في المركز الرابع.