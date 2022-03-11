أوكرانيا: روسيا قصفت بيلاروسيا من أجوائنا لجرها إلى الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة إن روسيا تحاول بكل السبل جر بيلاروسيا إلى الحرب التي دخلت يومها السادس عشر في أوكرانيا.

وأضاف ينين: “نعلم أيضاً أن حكومة بيلاروسيا تفعل كل ما في وسعها لتفادي الانضمام للحرب”.

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة إن روسيا تحاول بكل السبل جر بيلاروسيا إلى الحرب التي دخلت يومها السادس عشر في أوكرانيا.

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وأضاف ينين: “نعلم أيضاً أن حكومة بيلاروسيا تفعل كل ما في وسعها لتفادي الانضمام للحرب”.

مناورات مشتركة خاضتها ميسنك وموسكو في بيلاروسيا في مطلع فبراير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

مناورات مشتركة خاضتها ميسنك وموسكو في بيلاروسيا في مطلع فبراير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وتستخدم موسكو أراضي جارتها كنقطة انطلاق للقوات الروسية والصواريخ والطائرات خلال الحرب لكن القوات البيلاروسية لم تشارك في الحرب بشكل مباشر.

في السياق نفسه، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة إن طائرات روسية أطلقت النار على قرية في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من المجال الجوي الأوكراني في محاولة لجر مينسك إلى الحرب.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية في بيان على الإنترنت إن “هذا استفزاز والهدف هو إقحام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا في الحرب مع أوكرانيا”.

يأتي هذا بينما عقد اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء متلفز في موسكو مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وخلال اللقاء أفاد بوتين بأن “هناك تحوّلات إيجابية أكيدة” في المفوضات المتقطعة بين أوكرانيا وروسيا. ووعد بوتين نظيره البيلاروسي بأن يبقيه “على اطّلاع” بمستجدات عملية التفاوض.

ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية من عدة جهات ضمنها الأراضي البيلاروسية. وتعرضت روسيا وبيلاروسيا لسلسلة من العقوبات الدولية منذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا.