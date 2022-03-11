لجنة عشوائيات جدة: 12 مارس البدء في إزالة النزهة والسلامة ومدائن الفهد2

وأوضحت اللجنة بأنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان المبارك، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة الـ 12 حياً المتبقية بعد شهر رمضان وتشمل أحياء: (بني مالك - الورود - مشرفة - الجامعة - الرحاب - العزيزية - الروابي - الربوة - المنتزهات- قويزة - العدل والفضل - أم السلم وكيلو 14 الشمالي).
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