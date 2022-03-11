لجنة عشوائيات جدة: 12 مارس البدء في إزالة النزهة والسلامة ومدائن الفهد2

كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية التي يبلغ عددها 34 حيا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقا، وتشمل الإزالة بتاريخ 12 مارس، أحياء ( النزهة والسلامة ومدائن الفهد 2 )، حيث من المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حياً عشوائياً قبل حلول شهر مضان المبارك.

وأوضحت اللجنة بأنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان المبارك، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة الـ 12 حياً المتبقية بعد شهر رمضان وتشمل أحياء: (بني مالك - الورود - مشرفة - الجامعة - الرحاب - العزيزية - الروابي - الربوة - المنتزهات- قويزة - العدل والفضل - أم السلم وكيلو 14 الشمالي).