عاصفة استوائية تضرب موزمبيق

أعلنت السلطات في موزمبيق اليوم أن عاصفة استوائية ضربت البلاد وتسببت في عزل ست مقاطعات ساحلية في الشمال. وبيّن المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق أن العاصفة الاستوائية جومبي أدت إلى هطول أمطار غزيرة ورياح تبلغ سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة. مما يذكر أن جنوب القارة السمراء يشهد حاليا موسم الأعاصير الصيفية التي تجلب عواصف عاتية وأمطارا حتى أبريل.



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