روسيا تحظر Instagram

أعلنت روسيا اليوم أنها حظرت الوصول إلى تطبيق إنستغرام الذي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقالت هيئة روسكومنادزور الروسية الناظمة في بيان "بناء على طلب مكتب المدعي العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام ... في روسيا".
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